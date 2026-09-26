Пять армий, три учения и один полигон: Зачем военные ОДКБ съехались на Урал

Военнослужащие Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Россию для участия в трёх совместных учениях ОДКБ. Об этом 26 сентября сообщил Объединённый штаб организации.

Манёвры пройдут на полигоне Центрального военного округа «Чебаркульский» в Челябинской области. Участникам предстоит отработать действия в условиях приграничного вооружённого конфликта, а также вопросы разведки и снабжения войск.

Центральным мероприятием станет командно-штабное учение «Взаимодействие-2026». В его рамках Коллективные силы оперативного реагирования подготовят и проведут учебную совместную операцию по локализации боевых действий у границы.

Параллельно состоятся два специальных учения. На «Поиске-2026» военнослужащие займутся разведывательным обеспечением, а «Эшелон-2026» будет посвящён организации материально-технической поддержки подразделений.

Таким образом, участники последовательно отработают различные составляющие одной операции. Помимо прибывших иностранных контингентов, в мероприятиях будут задействованы российские военные.

Накануне начальник Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков подчеркнул плановый характер предстоящих манёвров. По его словам, они не направлены против третьих государств, а главная задача заключается в повышении слаженности органов управления и войск.

Ранее Life.ru сообщал о проведении аналогичных учений ОДКБ в Белоруссии. В августе 2025 года на полигонах «Лосвидо» и «Лепельский» стартовали «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон», объединившие военных пяти государств. В сентябре российские подразделения прибыли в Киргизию для участия в манёврах «Рубеж-2025». Военнослужащие 201-й военной базы перебросили технику по горным дорогам и с помощью транспортной авиации. Учения проходили в центре «Эдельвейс» и на озере Иссык-Куль.