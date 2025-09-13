Единый день голосования
13 сентября, 11:24

Российские военные прибыли в Киргизию на масштабные учения

Подразделения ВС РФ прибыли в Киргизию для участия в учениях Рубеж-2025

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российский воинский контингент прибыл в Киргизию для участия в масштабных командно-штабных учениях коллективных сил быстрого развёртывания. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Видео © Telegram / Минобороны России

Передислокация личного состава и техники с 201-й военной базы Центрального военного округа была осуществлена комбинированным способом. Как уточнили в ведомстве, мотострелки на бронетехнике и автомобилях совершили марш по сложным горным трассам, тогда как тяжёлые грузы были переброшены военно-транспортной авиацией с использованием самолётов Ан-124 «Руслан» и Ил-76.

«Военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа (ЦВО) совершили перегруппировку в Кыргызскую Республику для участия в командно-штабном учении с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона «Рубеж-2025», — сообщили в Минобороны РФ.

Манёвры запланированы на период с 17 по 20 сентября на территории центра «Эдельвейс» и в акватории высокогорного озера Иссык-Куль. По данным военного ведомства, к учениям присоединятся военнослужащие из Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также представители оперативных групп Объединённого штаба и Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.

А ранее Life.ru рассказывал, что Польша закрыла последний пункт пропуска через границу с Белоруссией в Тересполе. Это произошло из-за учений ВС России и Белоруссии «Запад-2025», которые проводятся с 12 по 16 сентября.

