В Белоруссии начались масштабные учения стран ОДКБ

В Белоруссии на полигонах «Лосвидо» и «Лепельский» дали старт масштабным совместным учениям государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Торжественная церемония открытия прошла в Витебске на площади Победы и у мемориального комплекса «Освободителям Витебска — советским воинам, партизанам и подпольщикам». В рамках мероприятия делегации военнослужащих стран-участниц возложили цветы к памятнику «Десантникам всех поколений» и к мемориалу на Площади Победы.

К участию в учениях «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025» привлечены воинские контингенты и коллективные силы ОДКБ от России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.