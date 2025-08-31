В Белоруссии начались масштабные учения стран ОДКБ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
В Белоруссии на полигонах «Лосвидо» и «Лепельский» дали старт масштабным совместным учениям государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Торжественная церемония открытия прошла в Витебске на площади Победы и у мемориального комплекса «Освободителям Витебска — советским воинам, партизанам и подпольщикам». В рамках мероприятия делегации военнослужащих стран-участниц возложили цветы к памятнику «Десантникам всех поколений» и к мемориалу на Площади Победы.
К участию в учениях «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025» привлечены воинские контингенты и коллективные силы ОДКБ от России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Ранее Life.ru сообщал, что с 25 августа по 12 сентября Финляндия примет международные учения сил специального назначения Southern Griffin 25. В маневрах под эгидой егерского полка «Утти» планируется участие примерно 1,6 тысячи военнослужащих из США и европейских стран. Операции будут развернуты по всей финской территории — на земле, в воздухе и на воде.