В Финляндии начались учения Southern Griffin 25 с участием спецназа США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jukka Salo
В Финляндии стартуют международные манёвры подразделений специального назначения с привлечением военнослужащих из стран Европы и Соединённых Штатов. Учения, получившие название Southern Griffin 25, пройдут с 25 августа по 12 сентября под руководством егерского полка «Утти». Планируется, что в них будут задействованы примерно 1,6 тысячи человек. Манёвры развернутся на всей территории Финляндии: на суше, в воздушном пространстве и в акваториях.
В ходе учений предполагается отработать возможности совместных операций сил спецназа государств НАТО в специфических условиях североевропейского региона. К участию будут привлечены транспортные вертолёты NH90, лёгкие вертолёты MD500, принадлежащие полку «Утти», а также истребители F/A-18 Hornet из состава финских ВВС. Также ожидается, что в манёврах будут использованы воздушные суда вооружённых сил ряда европейских государств и США.
Министерство обороны Финляндии ещё 6 августа сообщало, что США во второй половине текущего года примут активное участие в учениях на территории страны и в регионе Балтийского моря, усилив там своё военное присутствие. Это является частью реализации Хельсинки и Вашингтоном соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере, согласно которому американская сторона получила доступ к 15 финским военным объектам.
Ранее сообщалось, что США перебросили три бомбардировщика B-1B в Норвегию для учений НАТО. Цель миссии — отработка взаимодействия с союзниками, проверка боеготовности и выполнение ряда совместных заданий.
В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи западных рубежей России. Альянс, расширяя свои инициативы, объясняет это «необходимостью сдерживания агрессии». Российская сторона многократно выражала озабоченность в связи наращиванием группировки сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчёркивали открытость к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, при условии, что Запад откажется от курса на милитаризацию континента.