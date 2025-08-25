В Финляндии начались учения Southern Griffin 25 с участием спецназа США

В Финляндии стартуют международные манёвры подразделений специального назначения с привлечением военнослужащих из стран Европы и Соединённых Штатов. Учения, получившие название Southern Griffin 25, пройдут с 25 августа по 12 сентября под руководством егерского полка «Утти». Планируется, что в них будут задействованы примерно 1,6 тысячи человек. Манёвры развернутся на всей территории Финляндии: на суше, в воздушном пространстве и в акваториях.

В ходе учений предполагается отработать возможности совместных операций сил спецназа государств НАТО в специфических условиях североевропейского региона. К участию будут привлечены транспортные вертолёты NH90, лёгкие вертолёты MD500, принадлежащие полку «Утти», а также истребители F/A-18 Hornet из состава финских ВВС. Также ожидается, что в манёврах будут использованы воздушные суда вооружённых сил ряда европейских государств и США.

Министерство обороны Финляндии ещё 6 августа сообщало, что США во второй половине текущего года примут активное участие в учениях на территории страны и в регионе Балтийского моря, усилив там своё военное присутствие. Это является частью реализации Хельсинки и Вашингтоном соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере, согласно которому американская сторона получила доступ к 15 финским военным объектам.

Ранее сообщалось, что США перебросили три бомбардировщика B-1B в Норвегию для учений НАТО. Цель миссии — отработка взаимодействия с союзниками, проверка боеготовности и выполнение ряда совместных заданий.