«Надо быть на страже всегда»: Военные эксперты назвали Калининград мишенью для дронов НАТО

Калининградская область остаётся одним из наиболее уязвимых направлений для атак беспилотников из-за близости стран НАТО. Об этом заявили эксперты в области безопасности и военной политики Life.ru, комментируя сегодняшние сообщения жителей Балтийска.

Заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что регион находится под пристальным вниманием власти и военных из-за близости к странам НАТО. Однако по его словам, развитие беспилотных технологий расширяет спектр угроз.

Конечно же, динамика атак в Калининграде может быть более активной, ведь вблизи НАТО, и противодействие, естественно, будет более активным. Многое зависит от той геополитической ситуации, которая сегодня выстраивается в мире. Заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин

Кошкин не исключил, что Калининград может стать целью альянса, но выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске поможет снизить напряжённость в отношениях с США и западными странами.

Военный аналитик Василий Дандыкин не исключил, что недавние инциденты с работой ПВО могли быть учебной тревогой. Он напомнил, что ситуация в регионе остаётся сложной: министр обороны проверял готовность сил ПВО, а страны НАТО, особенно Эстония, регулярно проводят учения у границ области. По его мнению, это требует постоянной боеготовности не только от Балтийского флота, но и от всех силовых структур.

«Вполне вероятно, там уже были провокации со стороны НАТО. Особенно Эстония отличилась. Постоянно проходят учения натовские. Это всё заставляет быть в тонусе не только Балтийский флот, но и все составляющие, все силовые структуры. Поэтому там надо быть на страже абсолютно всегда», — отметил эксперт.