15 августа, 08:02

Жители сообщили о первой за время СВО атаке ВСУ на Калининградскую область, но это не точно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Жители Балтийска в Калининградской области, стали свидетелями необычного явления — в небе прогремели взрывы и прозвучали тревожные сирены. Местные жители предположили, что в городе активирована система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Очевидцы утверждали, что ведётся огонь по воздушным целям. Этот шум и сигналы вызвали волну предположений о том, что город находится в состоянии повышенной боевой готовности и мог подвергнуться первой за время СВО атаке ВСУ.

В то же время, по информации официального издания Министерства обороны России — газеты «Красная Звезда», в Балтийске проходят плановые учения, имитирующие отражение условного ракетного удара. Это может объяснить звуки залпов и работу систем ПВО. На данный момент представители властей и военные не дали официальных комментариев.

ПВО России сбила за ночь 53 украинских беспилотника
ПВО России сбила за ночь 53 украинских беспилотника

Ранее в Госдуме рассказали, что нападение стран НАТО на Калининградскую область приведёт к уничтожению столиц Европы. По словам депутатов, Россия крайне серьёзно относится к любым угрозам в сторону этого региона, поступающим с Запада.

