12 августа, 07:19

«Область огрызнётся»: В Госдуме предупредили НАТО о последствиях нападения на Калининград

Колесник: Планируемая атака на Калининград приведёт к ликвидации столиц Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zayatsphoto

Серьёзные последствия ожидаются для стран НАТО в случае нападения на Калининградскую область. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Россия готова дать решительный ответ, который затронет европейские столицы.

«Если что, в европейских столицах ДНК не найдут после того, как Калининградская область огрызнётся. Поэтому такие надо оставлять заявления, потому что это может привести к тяжёлым последствиям», — сказал он.

Депутат отметил, что Калининградская область остаётся болезненной точкой для НАТО уже несколько лет. Он подчеркнул, что Россия относится к угрозам региону крайне серьёзно и готова к любому сценарию развития событий. По словам Колесника, любые попытки агрессии в отношении Калининграда приведут к серьёзным последствиям для европейских стран, вплоть до уничтожения их столиц.

Ранее сообщалось, что угроза со стороны НАТО развивается по определённой схеме из трёх этапов. Первый — это информационная диверсия, направленная на дестабилизацию ситуации. Второй этап — давление на Россию с моря. Выделяется четыре ключевых региона возможных боевых действий: Арктику, Дальний Восток, Балтику и Чёрное море.

Милена Скрипальщикова
