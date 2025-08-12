Серьёзные последствия ожидаются для стран НАТО в случае нападения на Калининградскую область. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Россия готова дать решительный ответ, который затронет европейские столицы.

«Если что, в европейских столицах ДНК не найдут после того, как Калининградская область огрызнётся. Поэтому такие надо оставлять заявления, потому что это может привести к тяжёлым последствиям», — сказал он.

Депутат отметил, что Калининградская область остаётся болезненной точкой для НАТО уже несколько лет. Он подчеркнул, что Россия относится к угрозам региону крайне серьёзно и готова к любому сценарию развития событий. По словам Колесника, любые попытки агрессии в отношении Калининграда приведут к серьёзным последствиям для европейских стран, вплоть до уничтожения их столиц.