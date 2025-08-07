Угроза, исходящая со стороны НАТО в адрес России, развивается по определённой схеме, включающей три этапа. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов сообщает «Царьград». Так, по мнению обозревателя Ильи Головнёва, первым этапом является информационная диверсия.

«Распространение ложных сообщений в цифровой среде осуществляется кибервойсками НАТО, а не хакерскими группировками, которые служат лишь прикрытием», — отметил специалист.

Второй этап связан с давлением на РФ с моря. Политолог Дмитрий Родионов выделил четыре ключевых региона, где могут развернуться боевые действия: Арктика, Дальний Восток, Балтика и Чёрное море. Он подчеркнул, что ситуация на Балтике считается наиболее опасной, поскольку в случае конфликта противник может перекрыть Финский залив и разорвать связь между Ленинградской и Калининградской областями.