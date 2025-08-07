«Вооружаемся ради мира»: Политолог объяснил, как Россия должна ответить на угрозы Запада

Россия может разместить свои ракеты на Кубе в ответ на угрозы США развернуть ядерную инфраструктуру в Великобритании и в Тихом океане, заявил политолог и политический психолог Сергей Маркелов. По его словам, на Острове Свободы сохранилась законсервированная инфраструктура для отечественных ракет, поэтому особых технических усилий не потребуется.

«Это вопрос демонстрации баланса. Сегодня Запад предложил концепцию «вооружаемся ради мира». Раз так — вот вам ответ. Мы тоже готовы расширять мировое присутствие. Мы тоже готовы делать всякие интересные штуки», — отметил собеседник «Царьграда».

Эксперт также подчеркнул, что военное сотрудничество с Кубой и Венесуэлой может стать символом силы для России, а отказ, наоборот, — демонстрацией слабости. Однако политолог и историк Сергей Станкевич не согласен с этой позицией. По его словам, наша страна не заинтересована в дальнейшей эскалации.

«Чисто теоретически рассуждая, шансы [на размещение ракет на Кубе] немного отличаются от нуля, но очень немного. А самое главное — Россия не заинтересована в том, чтобы эти шансы увеличивать», — полагает историк.