МИД РФ отреагировал на сообщения о размещении оружия России на Кубе
Захарова назвала частным мнением слухи о развёртывании оружия России на Кубе
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Сообщения о потенциальном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле отражают частные мнения отдельных экспертов, а вопросы развития международного военного сотрудничества находятся в ведении Министерства обороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём комментарии.
Она пояснила, что подобные заявления являются личной позицией некоторых аналитиков. При этом вопросы военного взаимодействия с другими государствами относятся к компетенции оборонного ведомства. Дипломат подчеркнула, что при оценке перспектив такого сотрудничества Россия руководствуется своими международными обязательствами и двусторонними соглашениями с заинтересованными странами. Эти слова прозвучали в ответ на соответствующие публикации в СМИ.
Ранее в Кремле заявили, что масштаб эскалации в мире сейчас превосходит Карибский кризис 1962 года. Коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на всё, чтобы подавить Россию и нанести стратегическое поражение, указал Дмитрий Песков.