МИД РФ отреагировал на сообщения о размещении оружия России на Кубе

Сообщения о потенциальном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле отражают частные мнения отдельных экспертов, а вопросы развития международного военного сотрудничества находятся в ведении Министерства обороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём комментарии.

Она пояснила, что подобные заявления являются личной позицией некоторых аналитиков. При этом вопросы военного взаимодействия с другими государствами относятся к компетенции оборонного ведомства. Дипломат подчеркнула, что при оценке перспектив такого сотрудничества Россия руководствуется своими международными обязательствами и двусторонними соглашениями с заинтересованными странами. Эти слова прозвучали в ответ на соответствующие публикации в СМИ.