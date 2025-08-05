Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 19:14

МИД РФ отреагировал на сообщения о размещении оружия России на Кубе

Захарова назвала частным мнением слухи о развёртывании оружия России на Кубе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сообщения о потенциальном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле отражают частные мнения отдельных экспертов, а вопросы развития международного военного сотрудничества находятся в ведении Министерства обороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём комментарии.

Она пояснила, что подобные заявления являются личной позицией некоторых аналитиков. При этом вопросы военного взаимодействия с другими государствами относятся к компетенции оборонного ведомства. Дипломат подчеркнула, что при оценке перспектив такого сотрудничества Россия руководствуется своими международными обязательствами и двусторонними соглашениями с заинтересованными странами. Эти слова прозвучали в ответ на соответствующие публикации в СМИ.

Куба осудила ужесточение санкций США, назвав их преступными
Куба осудила ужесточение санкций США, назвав их преступными

Ранее в Кремле заявили, что масштаб эскалации в мире сейчас превосходит Карибский кризис 1962 года. Коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на всё, чтобы подавить Россию и нанести стратегическое поражение, указал Дмитрий Песков.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar