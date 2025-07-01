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1 июля, 03:46

Куба осудила ужесточение санкций США, назвав их преступными

Глава МИД Кубы Бруно Родригес: Меморандум США нарушает права целой нации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jan Willem van Hofwegen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jan Willem van Hofwegen

Министерство иностранных дел Кубы назвало преступной политикой новое ужесточение санкций со стороны США. Об этом заявил глава МИД Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X.

«Президентский меморандум против Кубы, обнародованный сегодня правительством США, усиливает агрессию и экономическую блокаду, которая наказывает весь кубинский народ и является главным препятствием на пути нашего развития. Это преступная политика, нарушающая права целой нации», — написал он.

Согласно заявлению на сайте Белого дома, подписанный президентом США Национальный меморандум по вопросам безопасности восстанавливает и усиливает жёсткий курс в отношении Кубы, отменяя шаги по нормализации, которые были предприняты при администрации Джо Байдена.

Документ запрещает любые прямые или косвенные финансовые операции с компаниями, контролируемыми кубинскими военными. Меморандум также усиливает контроль за туристическими поездками и подтверждает отказ от политики, направленной ранее на стимулирование миграции с Кубы.

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Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил слова американского лидера Дональда Трампа о вкладе США в победу во Второй мировой войне. Диас-Канель считает, что Запад целенаправленно искажает и принижает вклад СССР в историю. Он также отметил, что Соединённые Штаты поддерживают ужесточение блокады Кубы и расширение НАТО к границам с Россией.

Антон Голыбин
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