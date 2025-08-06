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Регион
6 августа, 08:22

«Договорённости потеряли смысл»: Политолог объяснил отказ Москвы от моратория по ракетам

Политолог Гуреев: РФ незачем соблюдать ДРСМД, Запад сам разрушил договорённости

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek P

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek P

Россия сняла с себя ограничения по ракетам средней и меньшей дальности, заявили в МИД страны. Политолог Данила Гуреев объяснил, почему сохранение этих договорённостей больше не имеет смысла.

Он напомнил исторический контекст Договора о ликвидации ракет. Во времена холодной войны противостояние шло между НАТО и Организацией Варшавского договора (ОВД), а потенциальный конфликт разворачивался бы на территории Германии.

«Поэтому если бы вдруг резко разразилась война между НАТО и ОВД, то она бы шла на территории именно что Германии», — сказал эксперт в интервью «Царьграду».

Ядерное оружие тогда рассматривалось в двух аспектах: межконтинентальные ракеты, которые противник мог бы обнаружить, и ракеты средней и меньшей дальности, которые применялись бы против европейских стран. Последние было сложнее перехватить, поэтому их ограничение стало ключевым элементом ДРСМД.

После распада ОВД граница потенциального конфликта сместилась на восток — к Украине, Прибалтике и Финляндии. В новых условиях ракеты средней дальности вновь стали актуальными как наступательное оружие, отметил Гуреев. С конца 1990-х Запад начал обсуждать размещение таких ракет и их возможное применение против России.

«Для нас с вами уже дальнейшее заключение этих договорённостей не имеет никакого смысла», — заявил политолог.

Он подчеркнул, что баланс сил изменился не в пользу России, а западные страны не соблюдают прежние договорённости. Поэтому Москва официально заявила о выходе из этих ограничений, что, по словам эксперта, является логичным шагом.

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Напомним, ранее в МИД заявили, что Россия более не придерживается моратория на размещение ракет средней и малой дальности наземного базирования. После выхода США из Договора о РСМД в 2019 году Россия предпринимала усилия по сдерживанию гонки вооружений, выдвигая предложения о взаимных ограничениях. Однако эти шаги не нашли отклика у американской стороны. Напротив, США и их союзники не только заявили о намерении разместить подобные ракетные системы, но и приступили к активной реализации этих планов, проводя испытания и создавая необходимую инфраструктуру.

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Александра Мышляева
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