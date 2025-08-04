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Регион
4 августа, 19:57

В Германии сообщили о подготовке НАТО к войне с Россией

Генерал Хенне: ФРГ разворачивает логистические хабы НАТО на случай войны с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

ФРГ разворачивает логистические хабы Североатлантического альянса на случай военного конфликта с Россией. Об этом во время общения с Focus online заявил командующий новой дивизией теробороны Германии Андреас Хенне.

Как подчеркнул военный, территория Федеративной Республики станет важнейшим логистическим центром для сил, отправленных на северо-восточный фланг НАТО в случае чрезвычайной ситуации.

«Мы должны будем обеспечить бесперебойную работу союзников по альянсу, начиная с еды и воды для солдат. Для этого у нас есть так называемые «центры поддержки конвоев». Их можно назвать промежуточной остановкой для военных», — добавил Хенне.

Генерал-майор обратил внимание на то, что ситуация с безопасностью в Европе за последнее время серьёзно изменилась. При этом он выразил уверенность, что НАТО удалось адаптироваться к новым геополитическим условиям и разработать подходящую для нынешних реалий стратегию, предполагающую готовность к быстрому развертыванию сил на северо-восточном фланге.

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Ранее Минобороны Эстонии сообщило, что Североатлантический альянс рассматривает возможность разместить германо-нидерландский корпус союзных сил в городе Пярну. Отмечается, что на реализацию этой идеи могут выделить 17 миллионов евро. Размещение союзников предполагает создание инфраструктуры для 100–200 человек, включая штабные здания, технические помещения и необходимые коммуникации.

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Виталий Приходько
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