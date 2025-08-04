В Германии сообщили о подготовке НАТО к войне с Россией

ФРГ разворачивает логистические хабы Североатлантического альянса на случай военного конфликта с Россией. Об этом во время общения с Focus online заявил командующий новой дивизией теробороны Германии Андреас Хенне.

Как подчеркнул военный, территория Федеративной Республики станет важнейшим логистическим центром для сил, отправленных на северо-восточный фланг НАТО в случае чрезвычайной ситуации.

«Мы должны будем обеспечить бесперебойную работу союзников по альянсу, начиная с еды и воды для солдат. Для этого у нас есть так называемые «центры поддержки конвоев». Их можно назвать промежуточной остановкой для военных», — добавил Хенне.

Генерал-майор обратил внимание на то, что ситуация с безопасностью в Европе за последнее время серьёзно изменилась. При этом он выразил уверенность, что НАТО удалось адаптироваться к новым геополитическим условиям и разработать подходящую для нынешних реалий стратегию, предполагающую готовность к быстрому развертыванию сил на северо-восточном фланге.