НАТО собирается разместить военную базу у рубежей России
ERR: НАТО разрабатывает план размещения немецко-голландского корпуса в Эстонии
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НАТО рассматривает возможность разместить германо-нидерландский корпус союзных сил в эстонском городе Пярну. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Эстонии сообщает телерадикомпания ERR. На данную идею планируют выделить 17 миллионов евро.
«В случае положительного сценария базой корпуса должен стать город Пярну. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение года», — говорится в сообщении.
Размещение союзников предполагает создание инфраструктуры для 100–200 человек, включая штабные здания, технические помещения и необходимые коммуникации. По словам главы оборонного ведомства Ханно Певкура, инициатива затронет союзников, выполняющих командные функции, а также эстонских военнослужащих, включая срочников.
«Для Сил обороны это стратегически значимый шаг», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Эстония может принять у себя самолёты НАТО с ядерным оружием на борту. В Кремле уверены, что лайнеры с таким вооружением будут угрожать Москве. При этом в МИД РФ уже нашли нестыковки в риторике альянса о «российской угрозе».