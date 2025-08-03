НАТО собирается разместить военную базу у рубежей России

НАТО рассматривает возможность разместить германо-нидерландский корпус союзных сил в эстонском городе Пярну. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Эстонии сообщает телерадикомпания ERR. На данную идею планируют выделить 17 миллионов евро.

«В случае положительного сценария базой корпуса должен стать город Пярну. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение года», — говорится в сообщении.

Размещение союзников предполагает создание инфраструктуры для 100–200 человек, включая штабные здания, технические помещения и необходимые коммуникации. По словам главы оборонного ведомства Ханно Певкура, инициатива затронет союзников, выполняющих командные функции, а также эстонских военнослужащих, включая срочников.