Стало известно о подготовке провокации НАТО против российского региона

Североатлантический альянс может задуматься о подготовке провокации в отношении Калининградской области. В разговоре с РИА «Новости» глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил мнение, что одной из возможных причин для этого могут служить помехи, возникающие для GPS-сигналов.