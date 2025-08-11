В МИД РФ жёстко ответили на угрозы Запада в адрес Калининградской области

Калининградская область является неотъемлемой частью территории России и будет защищена всеми необходимыми средствами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Москва сигнализирует Вашингтону о своей озабоченности в вопросах региональной безопасности.

«Все демарши делаются, все сигналы доводятся. Это неотменимая практика. Калининградская область неотъемлемая и никоем образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны. Всеми необходимыми средствами мы будем обеспечивать её безопасность», — заявил Рябков в эфире телеканала «Россия 1».