В МИД РФ жёстко ответили на угрозы Запада в адрес Калининградской области
Рябков: Безопасность Калининградской области обеспечивается всеми средствами
Обложка © Life.ru
Калининградская область является неотъемлемой частью территории России и будет защищена всеми необходимыми средствами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Москва сигнализирует Вашингтону о своей озабоченности в вопросах региональной безопасности.
«Все демарши делаются, все сигналы доводятся. Это неотменимая практика. Калининградская область неотъемлемая и никоем образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны. Всеми необходимыми средствами мы будем обеспечивать её безопасность», — заявил Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, что командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью ранее заявлял о планах НАТО подавить оборону России в Калининградской области. Он подчеркнул географическую уязвимость Калининградской области, полностью окружённой территориями государств альянса. В Кремле назвали подобные заявления враждебными и уточнили, что они влияют на отношения РФ и США.