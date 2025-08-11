Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 09:54

В МИД РФ жёстко ответили на угрозы Запада в адрес Калининградской области

Рябков: Безопасность Калининградской области обеспечивается всеми средствами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Калининградская область является неотъемлемой частью территории России и будет защищена всеми необходимыми средствами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Москва сигнализирует Вашингтону о своей озабоченности в вопросах региональной безопасности.

«Все демарши делаются, все сигналы доводятся. Это неотменимая практика. Калининградская область неотъемлемая и никоем образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны. Всеми необходимыми средствами мы будем обеспечивать её безопасность», — заявил Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Дуглас Макгрегор назвал заявления НАТО о Калининграде прямой угрозой России
Дуглас Макгрегор назвал заявления НАТО о Калининграде прямой угрозой России

Напомним, что командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью ранее заявлял о планах НАТО подавить оборону России в Калининградской области. Он подчеркнул географическую уязвимость Калининградской области, полностью окружённой территориями государств альянса. В Кремле назвали подобные заявления враждебными и уточнили, что они влияют на отношения РФ и США.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar