Названы три страны в Европе, которые позарились на Калининградскую область

Сразу три государства Евросоюза (ЕС) проявляют интерес к Калининградской области, однако наибольшую активность демонстрирует Польша. Об этом сообщил в беседе с RT политолог Антон Орлов.

В Германии часть населения испытывает ностальгию, вспоминая слово Кёнигсберг, а в Литве националистические группы пытаются обосновать свои исторические претензии к региону. Но именно в Польше вопрос о Калининграде приобретает особую остроту.

«Мы же помним, как в Польше даже меняли дорожные указатели, чтобы написать на них не «Калининград», а «Крулевец» — польский вариант названия города. Более того, польские названия имеются и для остальных городов этой области», — отметил эксперт.

При этом польские военные регулярно проводят учения вблизи Калининграда, что вызывает обеспокоенность. Тем не менее Орлов уверен, что Варшава вряд ли решится на открытый конфликт с Россией из-за страха перед жёсткой ответной реакцией. История уже показала, что попытки Польши захватить и удержать российские земли приводят к потере государственности.