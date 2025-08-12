Встреча Путина и Трампа
12 августа, 13:37

Названы три страны в Европе, которые позарились на Калининградскую область

Политолог Орлов: Калининградскую область хотят заполучить сразу три члена ЕС

Город Светлогорск в Калининградской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gvozdovskaya Anna

Сразу три государства Евросоюза (ЕС) проявляют интерес к Калининградской области, однако наибольшую активность демонстрирует Польша. Об этом сообщил в беседе с RT политолог Антон Орлов.

В Германии часть населения испытывает ностальгию, вспоминая слово Кёнигсберг, а в Литве националистические группы пытаются обосновать свои исторические претензии к региону. Но именно в Польше вопрос о Калининграде приобретает особую остроту.

«Мы же помним, как в Польше даже меняли дорожные указатели, чтобы написать на них не «Калининград», а «Крулевец» — польский вариант названия города. Более того, польские названия имеются и для остальных городов этой области», — отметил эксперт.

При этом польские военные регулярно проводят учения вблизи Калининграда, что вызывает обеспокоенность. Тем не менее Орлов уверен, что Варшава вряд ли решится на открытый конфликт с Россией из-за страха перед жёсткой ответной реакцией. История уже показала, что попытки Польши захватить и удержать российские земли приводят к потере государственности.

Европейский анклав РФ: Стало известно, где может пройти следующая встреча Путина и Трампа
Ранее в Госдуме заявили, что в случае нападения Североатлантического альянса на Калининградскую область Россия нанесёт удар по европейским столицам. По словам депутатов, от крупнейших городов в Европе ничего не останется, если они решатся начать военные действия.

Владимир Озеров
