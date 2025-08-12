Встреча Путина и Трампа
Европейский анклав РФ: Стало известно, где может пройти следующая встреча Путина и Трампа

Журналист Шафир: Следующая встреча Путина и Трампа может пройти в Калининграде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Жители Аляски с воодушевлением ждут предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. По мнению международного обозревателя Тимура Шафира, выбор места для переговоров — не случайность, а продуманный символический жест. Об этом он сообщил «Царьграду».

Аляска — ближайшая точка соприкосновения двух держав, разделённых всего несколькими десятками километров через Берингов пролив. Этот регион, когда-то принадлежавший Российской империи и проданный Америке в 1867 году, служит напоминанием о глубокой исторической связи и одновременно выступает в роли нейтральной площадки.

Выбор любой третьей страны в качестве переговорной площадки мог бы придать ей статус посредника, в чём не заинтересованы Москва и Вашингтон.

«Выбор любой другой страны автоматически возвысил бы её до статуса участника процесса, чего обе стороны явно хотели избежать. Это решение подчёркивает, что переговорыисключительно двусторонние, между двумя крупнейшими ядерными державами», — считает журналист.

Шафир предполагает, что следующий раунд переговоров может пройти уже на российской земле. Калининград — европейский анклав России — кажется ему идеальным кандидатом для продолжения диалога благодаря своему уникальному географическому положению и символической значимости.

По некоторым данным, Кремль уже предложил провести очередную встречу именно там, что стало бы логичным шагом в развитии российско-американских отношений, отметил журналист.

Прорыва не будет: Life.ru попросил нейросеть просчитать возможный исход встречи Трампа и Путина

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретятся на Аляске, чтобы обсудить вопросы урегулирования украинского конфликта. Главу киевского режима Владимира Зеленского туда решили не звать. При этом в Кремле говорят, что следующая встреча президентов двух стран пройдёт в России.

