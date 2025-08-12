Жители Аляски с воодушевлением ждут предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. По мнению международного обозревателя Тимура Шафира, выбор места для переговоров — не случайность, а продуманный символический жест. Об этом он сообщил «Царьграду».

Аляска — ближайшая точка соприкосновения двух держав, разделённых всего несколькими десятками километров через Берингов пролив. Этот регион, когда-то принадлежавший Российской империи и проданный Америке в 1867 году, служит напоминанием о глубокой исторической связи и одновременно выступает в роли нейтральной площадки.

Выбор любой третьей страны в качестве переговорной площадки мог бы придать ей статус посредника, в чём не заинтересованы Москва и Вашингтон.

«Выбор любой другой страны автоматически возвысил бы её до статуса участника процесса, чего обе стороны явно хотели избежать. Это решение подчёркивает, что переговоры — исключительно двусторонние, между двумя крупнейшими ядерными державами», — считает журналист.

Шафир предполагает, что следующий раунд переговоров может пройти уже на российской земле. Калининград — европейский анклав России — кажется ему идеальным кандидатом для продолжения диалога благодаря своему уникальному географическому положению и символической значимости.