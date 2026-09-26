Увидит, перехватит и подавит: Российские военные получат новый «Ястреб»

Новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Ястреб 1.0» планируют передать военным уже в ноябре 2026 года. Разработка проходит заключительные испытания и апробацию, сообщил ТАСС официальный представитель компании-разработчика НПП Игорь Потапов.

Систему создали совместно с Фондом перспективных исследований для противодействия беспилотникам. По словам Потапова, оборудование самостоятельно обнаруживает потенциальные угрозы, сканируя радиочастотный диапазон, после чего осуществляет их прицельное подавление. Такой подход позволяет не распределять мощность по широкой полосе частот.

«Ястреб 1.0» работает в диапазоне от 100 до 6000 МГц. Комплекс также оснащён средствами радиоэлектронной разведки с функцией перехвата видеосигнала и возможностью передачи изображения в сеть оператора.

В дальнейшем разработчики намерены расширить возможности оборудования, добавив частотные диапазоны, которые используются системами Starlink. Это позволит применять комплекс против более широкого спектра потенциальных угроз. Передача новой разработки российским войскам запланирована на ноябрь в соответствии с графиком испытаний.

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