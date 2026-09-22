«Охотник» за медленными дронами: В Ростехе раскрыли новую роль Як-130М

Модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М способен эффективно перехватывать малоскоростные воздушные цели, в том числе ударные беспилотники. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех», объяснив новую роль машины её высокой манёвренностью и управляемостью на разных скоростях.

«Мы научили его эффективно охотиться на малоскоростные цели, например, ударные БПЛА противника», — отметили в корпорации.

В Ростехе подчеркнули, что Як-130М сохраняет хорошую управляемость в широком диапазоне скоростей. Это позволяет самолёту действовать против воздушных целей, скорость которых значительно ниже характерной для традиционных истребителей.

Модернизированный Як-130М впервые поднялся в воздух летом 2026 года. Самолёт получил современную радиолокационную станцию, оптико-локационную систему, бортовой комплекс обороны и расширенный набор вооружения. В Ростехе ранее заявляли, что машина может применять средства поражения классов «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».

Одна из задач модернизации — превратить учебный самолёт в полноценную лёгкую боевую машину. Ранее разработчики отдельно указывали на возможность Як-130М бороться с тяжёлыми беспилотниками, а новое заявление Ростеха расширяет этот сценарий применения на малоскоростные ударные БПЛА.

При этом заявленная эффективность против таких целей является характеристикой, которую приводит разработчик; открытых данных о боевом применении Як-130М против ударных беспилотников пока нет.

Ранее Life.ru сообщал о первом полёте Як-130М на Иркутском авиационном заводе и его возможностях по поражению воздушных целей.