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27 августа, 15:25

«Ростех»: Опыт СВО показал превосходство ряда российских вооружений

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Опыт специальной военной операции показал технологическое превосходство ряда российских вооружений над мировым уровнем. Такую оценку ТАСС дали в пресс-службе госкорпорации «Ростех» на форуме «Технопром-2026» в Новосибирске.

В корпорации к числу таких направлений отнесли радиоэлектронную борьбу, военную авиационную технику, реактивные системы залпового огня и бронетанковую технику.

«Стоит отметить, что в государственной корпорации „Ростех“ имеются примеры технологического превосходства. Опыт ведения СВО показывает много таких примеров», — сообщили в пресс-службе.

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В «Ростехе» подчеркнули, что речь идёт именно о технологиях, которые, по оценке корпорации, превосходят мировой уровень.

Госкорпорация занимается разработкой и производством широкого спектра вооружений и военной техники — от авиации и бронемашин до артиллерийских систем и радиоэлектроники.

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Больше новостей о российских разработках, вооружениях и боевой технике — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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