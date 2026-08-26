Смертоносная «Мальва»: «Ростех» рассказал, на что способна российская «умная» гаубица

Гаубица «Мальва» действует по особой тактической схеме, которая делает её крайне эффективной в бою. Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации «Ростех».

В компании объяснили, что орудие быстро выдвигается на позицию, поражает цель и уходит раньше, чем противник успевает нанести ответный удар.

«Колёсное шасси БАЗ-6910 позволяет осуществлять длительный манёвр с преодолением внушительных расстояний без помощи тралов или железных дорог — это ключевое преимущество в сравнении с гусеничными машинами», — говорится в публикации.

Ещё одной особенностью «Мальвы» назвали режим одновременного огневого налёта. При нём несколько снарядов летят по разным траекториям и с разной скоростью, но поражают цель в один момент.

Там же отметили, что «Мальва» создана для ударов по командным пунктам, укреплениям, артиллерийским и ракетным батареям, средствам ПВО и колоннам бронетехники.

Ранее расчёт «Мальвы» из 27-й отдельной мотострелковой бригады рассказал об уничтожении укреплённого опорного пункта ВСУ в Харьковской области. Военные пояснили, что их основные задачи — уничтожение живой силы врага, поддержка штурмовых групп и срыв переброски резервов. По их словам, манёвренность установки даёт возможность бить по противнику там, где он этого не ждёт. Боевая работа при этом ведётся круглосуточно.