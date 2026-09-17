Су-57Э без баков под крыльями удивил дальностью перелёта на авиасалон в Египте

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э продемонстрировал исключительную дальность полёта во время перелёта на авиасалон El Alamein International Airshow в Египте. Самолёт использовал вкладные топливные баки, размещённые внутри грузовых отсеков, сообщили в Ростехе.

Су-57Э продемонстрировал исключительную дальность полета с вкладными топливными баками. Видео © Telegram / Ростех

Такое решение позволило отказаться от классических внешних подвесных баков и сохранить аэродинамику машины. Перелёт Су-57Э выполнил с одной промежуточной посадкой, после которой у него оставался запас топлива ещё примерно на 1000 километров. Этого резерва хватило и на демонстрационный полёт на следующий день, который в Ростехе по расходу топлива сравнили с полноценным воздушным боем.

«Возможность использования вкладных топливных баков внутри грузовых отсеков вместо внешних подвесок полностью соответствует концепции самолёта пятого поколения. Это решение позволяет сохранить аэродинамику машины и обеспечить существенный запас дальности перегона», — отметили в госкорпорации.

В Ростехе также заявили, что перелёт подтвердил высокие показатели Су-57Э по боевому радиусу и продолжительности нахождения в воздухе.

Ранее Life.ru рассказывал о другой новинке Ростеха на выставке El Alamein International Airshow в Египте. Холдинг «Высокоточные комплексы» представил там антидроновую систему ТКБ-1167 с четырьмя пулемётами ПКТ калибра 7,62 мм и оптико-электронным комплексом. Установка способна самостоятельно обнаруживать и захватывать низколетящие малоразмерные цели, после чего передавать целеуказание пулемётным модулям.