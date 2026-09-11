Оружие будущего: Ростех создал секретный «Жнец», который щёлкает рои дронов как орехи

Холдинг «Росэл» (входит в Ростех) разработал комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец», способный противостоять как одиночным дронам, так и роевым группам. Об этом сообщили в госкорпорации.

По словам представителей Ростеха, рынок антидроновых решений быстро устаревает: устройства, актуальные полгода назад, теряют эффективность. «Жнец» интегрирует в единую систему любые средства обнаружения и подавления, включая уже установленные на объектах заказчика. Гибкая настройка секторов и частот, а также автоматизированный режим работы позволяют адаптировать комплекс под широкий спектр угроз.

«Это комплекс «под ключ», который развивается вместе с потребностями объекта», — отметили в госкорпорации.

В базовую комплектацию входят несколько типов средств радиоэлектронного подавления, включая «Серп-ВС13Д», средства радиочастотного и радиолокационного обнаружения, а также программное обеспечение «Вектор-ХАБ».

Комплекс отображает воздушную обстановку на карте, идентифицирует цели и обнаруживает видеоканалы БПЛА, ведёт журнал событий. Разработка ориентирована прежде всего на предприятия топливно-энергетического комплекса и другие отрасли.

Ранее НПЦ «Ушкуйник» представил первый российский антидрон самолётного типа «Кречет» со скоростью до 450 км/ч, оснащённый двумя электромоторами и запускаемый с катапульты. Гендиректор центра Алексей Чадаев отметил, что это самый быстрый отечественный беспилотник-перехватчик, способный догонять цели, заходить с хвоста и благодаря крылу обратной стреловидности повторно атаковать после промаха.