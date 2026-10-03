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Регион
Опубликовано 3 октября, 08:04

В Калужской области ПВО сбила 13 дронов за ночь, повреждены многоквартирные дома

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 13 беспилотников над Калугой и тремя муниципальными округами Калужской области. В городе после атаки повреждены многоквартирные дома. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дроны сбили над территориями Калуги, Жуковского, Износковского и Малоярославецкого муниципальных округов. По предварительной информации, несколько человек получили незначительные ранения осколками стекла. Им оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

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Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе за ночь сбили девять украинских беспилотников. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В Ростовской области также была отражена воздушная атака ВСУ. Дроны уничтожили в Тарасовском и Каменском районах. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.

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Тимур Хингеев
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