В двух районах Ростовской области за ночь 3 октября отразили атаку БПЛА ВСУ

Минувшей ночью в Ростовской области отразили воздушную атаку. Беспилотники уничтожили в Тарасовском и Каменском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала. Данных о последствиях на земле также нет. Сведения о возможном ущербе продолжают уточняться.

Беспилотная опасность в регионе сохраняется. Жителей призвали соблюдать осторожность, покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Находящихся в зданиях также попросили не подходить к окнам.

Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что за ночь на 2 октября были отражены атаки сразу на четыре российских нефтеперерабатывающих завода. По его словам, технологическое оборудование предприятий не пострадало, при этом на одном из НПЗ специалисты продолжили оценивать возможный ущерб.