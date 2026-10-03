В двух районах Ростовской области за ночь 3 октября отразили атаку БПЛА ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Минувшей ночью в Ростовской области отразили воздушную атаку. Беспилотники уничтожили в Тарасовском и Каменском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала. Данных о последствиях на земле также нет. Сведения о возможном ущербе продолжают уточняться.
Беспилотная опасность в регионе сохраняется. Жителей призвали соблюдать осторожность, покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Находящихся в зданиях также попросили не подходить к окнам.
Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что за ночь на 2 октября были отражены атаки сразу на четыре российских нефтеперерабатывающих завода. По его словам, технологическое оборудование предприятий не пострадало, при этом на одном из НПЗ специалисты продолжили оценивать возможный ущерб.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.