Новак: Этой ночью отразили атаки ВСУ на четыре НПЗ

Атаки на четыре российских нефтеперерабатывающих завода удалось отразить минувшей ночью. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак 2 октября.

По его словам, удары пришлись сразу по нескольким предприятиям. Все попытки атаковать заводы были отбиты. Технологическое оборудование при этом не пострадало.

«Вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака. Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идёт оценка, какой там есть ущерб», — сказал он.

Ранее сообщалось, что спасатели полностью ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе «Славянск-ЭКО» в Краснодарском крае. Пожар, вспыхнувший после атаки украинских дронов 13 сентября, удалось потушить днём 18 сентября.