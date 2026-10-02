Новак: Ущерб НПЗ от налётов дронов значительно снизился после усиления защиты

Ущерб российским нефтеперерабатывающим заводам от налётов в последнее время значительно сократился благодаря усилению защиты предприятий. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил на пленарном заседании Совета Федерации 2 октября.

«Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, Министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налётов на заводы значительно ниже. Создана пассивная защита, отвечающая моделям угроз. Усилена активная защита средствами противовоздушной обороны», — сказал Новак.

По словам вице-премьера, нефтяные компании также научились быстрее восстанавливать НПЗ и возвращать оборудование в работу после атак. Сейчас власти прорабатывают дополнительные меры поддержки предприятий, которые по объективным причинам не успевают завершить модернизацию в установленные сроки.

Новак отметил, что для таких заводов сроки выполнения соглашений с Минэнерго и ФАС могут быть перенесены. При этом одной из наиболее актуальных задач остаётся восстановление технологического оборудования, пострадавшего в результате атак.

Ситуацию на топливном рынке вице-премьер назвал стабильной. По его словам, дизельного топлива в стране достаточно, а при появлении излишков власти могут частично разрешить экспорт. Россия производит примерно на 80% больше дизеля, чем требуется внутреннему рынку, поэтому длительное накопление излишков способно привести к сокращению переработки и выпуска другой востребованной продукции.

Ранее Новак сообщил, что несколько российских НПЗ ввели дополнительные установки, позволившие увеличить выпуск нефтепродуктов. Он также заявил, что Россия в полном объёме обеспечила топливом северные регионы страны и потребности аграриев во время осенних полевых работ.