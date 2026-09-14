Российские НПЗ нарастили выпуск топлива после запуска дополнительных установок
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На нескольких российских нефтеперерабатывающих заводах начали работать дополнительные установки, что позволило увеличить выпуск нефтепродуктов. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на топливном рынке под руководством вице-премьера Александра Новака.
«На ряде НПЗ уже введены в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объёмы выпуска нефтепродуктов», — говорится в сообщении кабмина.
На совещании также обсудили объёмы производства и потребления топлива, загрузку нефтяной инфраструктуры и текущие запасы.
На фоне атак и ремонта отдельных предприятий в августе производство бензина снижалось, а власти принимали дополнительные меры для стабилизации рынка топлива, включая ограничения на экспорт.
Власти России поручили усилить меры по защите объектов топливно-энергетического комплекса и ускорить восстановление предприятий, которые получили повреждения. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что федеральные ведомства и регионы должны оказывать максимально возможное содействие в обеспечении безопасности инфраструктуры и её дальнейшей работе.
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