В Тульской области сбили девять БПЛА ВСУ за ночь 3 октября

Системы противовоздушной обороны сбили в Тульской области девять беспилотников. Об этом сообщил местный губернатор Дмитрий Миляев.

«За прошедшую ночь 9 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — пишет он в своём телеграм-канале. По предварительным данным губернатора, разрушений и пострадавших в регионе нет.

Ранее Life.ru писал, что за 2 октября в ДНР при атаках беспилотников пострадали 15 мирных жителей. Среди раненых оказались восемь сотрудников МЧС России. За сутки повреждения получили 14 жилых домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, пострадали две пожарные автоцистерны МЧС, специальный транспорт и легковые автомобили.