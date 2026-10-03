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Регион
Опубликовано 3 октября, 23:05

Шуваев заявил о целенаправленном ударе ВСУ по жилым районам в Белгороде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandrkozak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandrkozak

Вооружённые силы Украины (ВСУ) целенаправленно ударили беспилотниками по жилым районам и центру Белгорода, заявил губернатор Александр Шуваев. В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

«Вечером выходного дня враг целенаправленно ударил по жилым районам и центру города», — написал Шуваев в своём телеграм-канале.

Четырёхлетнюю девочку и 11-летнего мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу с осколочными ранениями ног. Ещё один несовершеннолетний, 16-летний юноша, получил проникающие ранения грудной клетки и живота. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

В больницу также доставили троих взрослых с различными травмами. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

После детонации беспилотников загорелись квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей. Пожарные потушили все очаги. Повреждения получили пять частных и два многоквартирных дома. Оперативные службы продолжают уточнять последствия атаки.

Шесть человек, включая троих детей, пострадали при атаке БПЛА на Белгород
Шесть человек, включая троих детей, пострадали при атаке БПЛА на Белгород

Ранее силы ПВО уничтожили ещё семь украинских беспилотников над Тульской областью. По данным губернатора Дмитрия Миляева, люди в результате атаки не пострадали. Предварительная проверка также не выявила повреждений зданий и инфраструктуры. При этом в регионе продолжала действовать опасность атаки БПЛА.

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Антон Голыбин
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