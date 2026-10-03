Шуваев заявил о целенаправленном ударе ВСУ по жилым районам в Белгороде

Вооружённые силы Украины (ВСУ) целенаправленно ударили беспилотниками по жилым районам и центру Белгорода, заявил губернатор Александр Шуваев. В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

«Вечером выходного дня враг целенаправленно ударил по жилым районам и центру города», — написал Шуваев в своём телеграм-канале.

Четырёхлетнюю девочку и 11-летнего мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу с осколочными ранениями ног. Ещё один несовершеннолетний, 16-летний юноша, получил проникающие ранения грудной клетки и живота. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

В больницу также доставили троих взрослых с различными травмами. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

После детонации беспилотников загорелись квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей. Пожарные потушили все очаги. Повреждения получили пять частных и два многоквартирных дома. Оперативные службы продолжают уточнять последствия атаки.

Ранее силы ПВО уничтожили ещё семь украинских беспилотников над Тульской областью. По данным губернатора Дмитрия Миляева, люди в результате атаки не пострадали. Предварительная проверка также не выявила повреждений зданий и инфраструктуры. При этом в регионе продолжала действовать опасность атаки БПЛА.