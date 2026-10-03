ПВО уничтожила ещё семь беспилотников над Тульской областью

Ещё семь украинских беспилотников уничтожили над Тульской областью. Пострадавших и повреждений объектов не зафиксировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Ещё 7 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал Миляев в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, здания и объекты инфраструктуры не получили повреждений. Губернатор также сообщил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее Life.ru сообщал о последствиях ночной атаки беспилотников на Калугу. Прокуратура региона взяла на контроль оказание помощи пострадавшим и соблюдение их прав. По данным губернатора Владислава Шапши, за ночь силы ПВО уничтожили 13 дронов над Калугой и тремя муниципальными округами. В областном центре повреждения получили многоквартирные дома.