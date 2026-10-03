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Регион
Опубликовано 3 октября, 22:50

ПВО уничтожила ещё семь беспилотников над Тульской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Ещё семь украинских беспилотников уничтожили над Тульской областью. Пострадавших и повреждений объектов не зафиксировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Ещё 7 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал Миляев в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, здания и объекты инфраструктуры не получили повреждений. Губернатор также сообщил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

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Ранее Life.ru сообщал о последствиях ночной атаки беспилотников на Калугу. Прокуратура региона взяла на контроль оказание помощи пострадавшим и соблюдение их прав. По данным губернатора Владислава Шапши, за ночь силы ПВО уничтожили 13 дронов над Калугой и тремя муниципальными округами. В областном центре повреждения получили многоквартирные дома.

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Антон Голыбин
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