Зеленский впал в 15-минутную истерику после разговора Путина с Трампом

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский в ходе 15-минутного интервью с Axios возмущался телефонным разговором президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает журналист издания Барак Равид.

«В ходе 15-минутного интервью Зеленский говорил раздражённо и подавленно и даже выразил чувство предательства из-за новости о сделке по дизельному топливу», — говорится в статье. При этом экс-комик назвал разговор президентов «подарком Путину на день рождения».

Зеленский сравнил произошедшее с саммитом на Аляске в прошлом году, который также завершился уступками российской стороне. При этом он признал, что Украина по-прежнему нуждается в участии США в мирных переговорах.

О подготовке договорённости украинская делегация узнала незадолго до заявления Трампа. По словам Зеленского, представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали с украинскими переговорщиками пути завершения войны, но не упоминали о планах смягчить ограничения на российский экспорт. Он допустил ослабление энергетических санкций в обмен на прекращение ударов по энергетическим объектам России и Украины зимой. Однако главарь киевского руководства не увидел признаков того, что решение Трампа связано с подобным соглашением.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал договорённости Дональда Трампа и Владимира Путина по поставкам российского дизельного топлива. Решение Вашингтона снять часть ограничений он назвал несправедливым по отношению к Киеву. По его словам, это «слабое решение сильных партнёров». Сам лидер США словом «окей» отреагировал на критику и сразу передал слово другому журналисту.