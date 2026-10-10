Трамп одним словом отреагировал на выпад Зеленского из-за сделки с РФ и сменил тему

Американский лидер Дональд Трамп одним словом отреагировал на критику главаря киевского руководства Владимира Зеленского в связи с топливной сделкой Вашингтона и Москвы. Услышав имя экс-комика, президент США произнёс «окей» и сразу передал слово другому журналисту.

Этот эпизод произошёл во время общения главы Белого дома с прессой 9 октября. После рассказа о договорённостях с Россией журналистка сообщила Трампу, что Зеленский раскритиковал его решение, назвав его проявлением слабости.

«Кто это сказал?» — переспросил президент США.

Когда представительница СМИ уточнила, что речь идёт о Зеленском, Трамп коротко ответил: «Окей». После этого он указал пальцем на другого корреспондента, предложив задать следующий вопрос.

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскритиковал договорённости президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по поставкам российского дизельного топлива. Решение Вашингтона снять часть ограничений он назвал несправедливым по отношению к Киеву. По его словам, США, будучи сильным партнёром Киева, проявили слабость, заключив соглашение с Россией.