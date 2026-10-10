Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 03:43

Трамп одним словом отреагировал на выпад Зеленского из-за сделки с РФ и сменил тему

Трамп проигнорировал вопрос о недовольстве Зеленского из-за сделки с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский лидер Дональд Трамп одним словом отреагировал на критику главаря киевского руководства Владимира Зеленского в связи с топливной сделкой Вашингтона и Москвы. Услышав имя экс-комика, президент США произнёс «окей» и сразу передал слово другому журналисту.

Этот эпизод произошёл во время общения главы Белого дома с прессой 9 октября. После рассказа о договорённостях с Россией журналистка сообщила Трампу, что Зеленский раскритиковал его решение, назвав его проявлением слабости.

«Кто это сказал?» — переспросил президент США.

Когда представительница СМИ уточнила, что речь идёт о Зеленском, Трамп коротко ответил: «Окей». После этого он указал пальцем на другого корреспондента, предложив задать следующий вопрос.

Зеленский в истерике из-за снятия санкций с России после беседы Путина и Трампа
Зеленский в истерике из-за снятия санкций с России после беседы Путина и Трампа

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскритиковал договорённости президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по поставкам российского дизельного топлива. Решение Вашингтона снять часть ограничений он назвал несправедливым по отношению к Киеву. По его словам, США, будучи сильным партнёром Киева, проявили слабость, заключив соглашение с Россией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar