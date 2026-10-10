«Пора найти нового президента»: Трамп призвал заменить Зеленского ради мирной сделки
Трамп: Пришло время Украине обзавестись новым президентом
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора сменить главу государства, поскольку Владимир Зеленский упустил возможности заключить соглашение об урегулировании конфликта. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Вашингтоне.
«Я думаю, пришло время Украине обзавестись новым президентом», — сказал Трамп.
Глава Белого дома пояснил, что хотел бы видеть во главе Украины человека, способного договориться об урегулировании конфликта. По его словам, Зеленский неоднократно имел возможность заключить соглашение, однако не воспользовался ею.
«Я бы посоветовал Украине найти нового лидера, который способен заключить сделку», — подчеркнул американский президент.
Life.ru рассказывал о резкой реакции Владимира Зеленского на телефонный разговор Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. По данным Axios, во время 15-минутного интервью украинский лидер выразил раздражение и чувство предательства из-за договорённостей Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива. Зеленский назвал решение США несправедливым и слабым, однако сам Трамп отреагировал на его критику лишь словом «окей».
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