«Пора найти нового президента»: Трамп призвал заменить Зеленского ради мирной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора сменить главу государства, поскольку Владимир Зеленский упустил возможности заключить соглашение об урегулировании конфликта. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Вашингтоне.

«Я думаю, пришло время Украине обзавестись новым президентом», — сказал Трамп.

Глава Белого дома пояснил, что хотел бы видеть во главе Украины человека, способного договориться об урегулировании конфликта. По его словам, Зеленский неоднократно имел возможность заключить соглашение, однако не воспользовался ею.

«Я бы посоветовал Украине найти нового лидера, который способен заключить сделку», — подчеркнул американский президент.