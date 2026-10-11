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Опубликовано 11 октября, 08:13

В конгрессе вслед за Трампом призвали Зеленского уйти

Конгрессвумен Луна призвала Зеленского прислушаться к Трампу и искать замену

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна призвала Владимира Зеленского прислушаться к позиции американского президента Дональда Трампа, который призвал провести выборы на Украине для избрания нового главы государства. По её мнению, конфликт необходимо завершить, а Вашингтон больше не может бесконечно финансировать Киев.

«Война должна закончиться, и Зеленский должен прислушаться к тому, что говорит президент», — написала Луна в соцсети X.

Американский политик также напомнила, что выборы на Украине не проводились с 2019 года. При этом она не уточнила, каким образом Киев должен организовать голосование в условиях продолжающегося конфликта.

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Накануне Трамп заявил, что Зеленскому следует провести выборы и уйти с поста президента. Американский лидер раскритиковал украинского коллегу за отказ от договорённостей с Москвой и призвал Украину найти нового руководителя, способного заключить мирную сделку.

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Андрей Бражников
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