Мирошник заявил о шоке элиты в Киеве после слов Трампа о смене Зеленского

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сменить Владимира Зеленского вызвало шок среди украинских политических элит. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Если сказать, что киевский бомонд, который традиционно испытывает большой пиетет перед вашингтонскими руководителями, пережил шок от сказанного, то это ничего не сказать», — прокомментировал Мирошник слова Трампа в своём Telegram-канале.

По оценке российского дипломата, реакция представителей киевского руководства оказалась неоднозначной.

«У одних начался безудержный ор, у других молчаливый ступор», — отметил он.

Ранее Дональд Трамп заявил в Вашингтоне, что Украине пора сменить главу государства. По словам президента США, Владимир Зеленский неоднократно упускал возможности договориться об урегулировании конфликта. Трамп считает, что теперь стране нужен новый лидер.