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Регион
Опубликовано 11 октября, 04:36

Дмитриев назвал переломным моментом заявление Маска о Зеленском

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Заявление Илона Маска с критикой Владимира Зеленского стало переломным моментом. Такую оценку дал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Переломный момент»,написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию основателя SpaceX.

Отдельно Дмитриев высказался о заявлении президента США Дональда Трампа, который заговорил о смене власти на Украине. По мнению главы РФПИ, американский лидер присоединяется к тем, кто считает, что стране нужно руководство, ориентированное на мир, а не на милитаристские устремления Зеленского.

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Ранее Илон Маск прокомментировал слова Трампа об ударах Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам. Миллиардер заявил, что глава киевского режима «зашёл слишком далеко».

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Лия Мурадьян
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