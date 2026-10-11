Дмитриев назвал переломным моментом заявление Маска о Зеленском

Отдельно Дмитриев высказался о заявлении президента США Дональда Трампа, который заговорил о смене власти на Украине. По мнению главы РФПИ, американский лидер присоединяется к тем, кто считает, что стране нужно руководство, ориентированное на мир, а не на милитаристские устремления Зеленского.