Дмитриев назвал переломным моментом заявление Маска о Зеленском
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Заявление Илона Маска с критикой Владимира Зеленского стало переломным моментом. Такую оценку дал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Переломный момент», — написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию основателя SpaceX.
Отдельно Дмитриев высказался о заявлении президента США Дональда Трампа, который заговорил о смене власти на Украине. По мнению главы РФПИ, американский лидер присоединяется к тем, кто считает, что стране нужно руководство, ориентированное на мир, а не на милитаристские устремления Зеленского.
Ранее Илон Маск прокомментировал слова Трампа об ударах Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам. Миллиардер заявил, что глава киевского режима «зашёл слишком далеко».
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