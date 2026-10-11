Дмитриев заявил, что усилия Трампа приближают мир на Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил миротворческие инициативы президента США Дональда Трампа. По его мнению, американский лидер своими действиями придаёт дополнительный импульс урегулированию украинского конфликта.

Дмитриев, занимающий пост спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, высказался после публикации видео с заявлениями Трампа. В них американский президент отметил готовность России к диалогу по Украине, раскритиковал Владимира Зеленского за упущенные возможности заключить соглашение и назвал договорённость Москвы и Вашингтона по дизельному топливу позитивным сигналом для мировых энергетических рынков.

«Миротворческие усилия и ясный подход президента Трампа дают сильный импульс миру», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

Отдельно глава РФПИ обратил внимание на публикацию британской газеты Telegraph. По его словам, издание вынесло на первую полосу воскресного выпуска призыв Трампа к отставке Зеленского. При этом фотографию украинского лидера не использовали: вместо неё разместили изображение актрисы Скарлетт Йоханссон.

Ранее Трамп заявил, что Украине необходим лидер, способный договориться с Россией. По его словам, Зеленский неоднократно имел возможность заключить соглашение, однако не воспользовался ею. Хозяин Белого дома также посоветовал украинцам найти нового лидера.