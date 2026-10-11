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Опубликовано 11 октября, 04:48

Трамп заявил, что Зеленскому пора провести выборы на Украине

Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы на Украине. Об этом американский лидер заявил на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, когда возвращался из Теннесси в Белый дом.

«Я думаю, ему [Зеленскому] следует провести выборы, он мог бы решить этот вопрос уже много раз, и ему следует провести выборы», — сказал Трамп.

Американский президент также отметил, что киевский главарь неоднократно упускал возможности завершить конфликт. По словам Трампа, Зеленский уже много раз мог положить конец боевым действиям и заключить мирное соглашение.

«Однако по каким-то причинам Зеленский не хочет идти на сделку», — добавил американский лидер.

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Перед этим в Вашингтоне глава Белого дома выступил за смену власти на Украине. Он пояснил, что хотел бы видеть во главе страны человека, который готов договариваться об урегулировании конфликта.

Больше новостей о международной политике, переговорах и отношениях США с Украиной — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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