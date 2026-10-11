Дмитриев призвал Маска начать строительство тоннеля между Россией и США

Компании американского миллиардера Илона Маска The Boring Company предложили приступить к строительству подводного тоннеля, который соединит Россию и Соединённые Штаты через Берингов пролив. С соответствующей инициативой выступил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Пришло время для The Boring Company начать строить тоннель Путина-Трампа, который объединит Россию и США, Евразию и Америки», — написал глава РФПИ.

Тоннель через Берингов пролив. Изображение © X / Kirill Dmitriev

Свою публикацию Дмитриев сопроводил схематичным изображением предполагаемого маршрута. На карте показано, как подводная магистраль могла бы пересечь Берингов пролив, разделяющий Евразию и Северную Америку.

Ранее Life.ru сообщал о планах подписать соглашение по продолжению проектирования тоннеля между Чукоткой и Аляской. Соответствующее заявление прозвучало 4 июня 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда российская сторона анонсировала дальнейшую работу над транспортным коридором, который мог бы стать одним из крупнейших совместных инфраструктурных проектов Москвы и Вашингтона.