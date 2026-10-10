Зеленский ринулся звонить Бёрнему после разноса от Трампа

Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Энди Бёрнемом после призыва президента США Дональда Трампа сменить руководство Украины.

«Очень хороший и своевременный разговор», — написал Зеленский в соцсетях. По словам экс-комика, он и британский лидер готовятся к скорой личной встрече.

В британском правительстве после переговоров заявили, что последние 24 часа были трудными для Киева. При этом содержание разговора Зеленского и Бёрнема не раскрывается.

Напомним, Дональд Трамп призвал сменить руководство Украины. По словам американского президента, Владимир Зеленский несговорчив и много раз мог завершить конфликт, но не делал этого. Новый лидер, считает президент, должен быть готов к миру.