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Опубликовано 10 октября, 21:14

Зеленский ринулся звонить Бёрнему после разноса от Трампа

Зеленский позвонил Бёрнему после призыва Трампа к смене лидера на Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Энди Бёрнемом после призыва президента США Дональда Трампа сменить руководство Украины.

«Очень хороший и своевременный разговор», — написал Зеленский в соцсетях. По словам экс-комика, он и британский лидер готовятся к скорой личной встрече.

В британском правительстве после переговоров заявили, что последние 24 часа были трудными для Киева. При этом содержание разговора Зеленского и Бёрнема не раскрывается.

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Напомним, Дональд Трамп призвал сменить руководство Украины. По словам американского президента, Владимир Зеленский несговорчив и много раз мог завершить конфликт, но не делал этого. Новый лидер, считает президент, должен быть готов к миру.

Больше новостей о международной политике, переговорах и отношениях США с Украиной — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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