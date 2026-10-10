Соединённые Штаты неоднократно требовали от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако Киев проигнорировал эти предупреждения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

«Мы сказали: только не наносите удары по НПЗ, ведь Россия поставляет значительную часть дизельного топлива по всему миру. Не наносите удары по дизельному топливу, потому что это приведёт к серьёзной проблеме, к его острой нехватке», — подчеркнул Трамп.

Президент США выразил недовольство тем, что Зеленский не прислушался к этим требованиям. По его мнению, удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре усугубили ситуацию на мировом топливном рынке.

Кроме того, Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершить конфликт с Россией. По словам президента США, украинский лидер неоднократно имел возможность добиться урегулирования, однако предпочёл ею не воспользоваться.