«Он хочет создавать проблемы миру»: Трамп — о Зеленском и поставках дизтоплива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет создавать проблемы США и всему миру. Об этом он сказал журналистам.

«Он хочет создавать проблемы миру. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам из-за дизельного топлива, поскольку Россия поставляет значительную часть дизельного топлива по всему миру», — цитирует Трампа ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что после звонка президенту Финляндии Александру Стуббу Украина в ближайшие дни получит боеприпасы для F-16, которые используются для перехвата российских реактивных дронов. Он также проинформировал Стубба о новых ударах РФ и обсудил экспорт российских нефтепродуктов, заявив, что доходы от него могут финансировать дальнейшие военные действия России.