Зеленский провёл разговор с Макроном во время ракетной атаки ВС РФ на Киев

Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время ракетной атаки ВС РФ на Киев. По словам экс-комика, темой обсуждения стали дополнительные пакеты помощи в сфере ПВО.

«Мы со всеми партнерами работаем над принятием соответствующих решений», — сказал он. Также Зеленский и Макрон обсудили «вызовы», связанные с решением американского лидера Дональда Трампа ослабить санкции в отношении российских нефтепродуктов.

Напомним, ВС РФ нанесли серию ударов по Киеву. Над правобережной частью столицы Украины поднимается густо столб дыма.