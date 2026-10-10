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Опубликовано 10 октября, 15:43

Зеленский провёл разговор с Макроном во время ракетной атаки ВС РФ на Киев

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / AP / Thomas Padilla

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / AP / Thomas Padilla

Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время ракетной атаки ВС РФ на Киев. По словам экс-комика, темой обсуждения стали дополнительные пакеты помощи в сфере ПВО.

«Мы со всеми партнерами работаем над принятием соответствующих решений», — сказал он. Также Зеленский и Макрон обсудили «вызовы», связанные с решением американского лидера Дональда Трампа ослабить санкции в отношении российских нефтепродуктов.

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Напомним, ВС РФ нанесли серию ударов по Киеву. Над правобережной частью столицы Украины поднимается густо столб дыма.

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Матвей Константинов
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