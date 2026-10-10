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Опубликовано 10 октября, 14:54

«Самый горький итог»: Политолог спрогнозировал массовое бегство из Киева зимой

Политолог Брекотин: Длительные отключения света могут вызвать отъезд киевлян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Затяжные отключения коммунальных услуг могут вынудить жителей массово покидать Киев, считает политолог Сергей Брекотин. По его словам, перебои с электричеством осложняют подачу воды и отопления, работу лифтов, транспорта и предприятий.

Полного опустения города эксперт по энергетике не ожидает. По его оценке, у созданной в советское время инфраструктуры ещё сохраняется запас прочности, а люди способны жить даже в крайне тяжёлых условиях.

«Но самый горький итог в том, что по счетам политического руководства расплачиваются простые люди», — заявил собеседник «Абзаца», связав нынешнее положение города с антироссийским курсом украинских властей.

Зеленский спустил всех собак на Кличко, пока Киев сидит без воды и света
Зеленский спустил всех собак на Кличко, пока Киев сидит без воды и света

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил жителям временно уехать, если у них есть возможность остановиться у близких за городом. Он предупредил о риске серьёзных перебоев с коммунальными услугами.

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Борис Эльфанд
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