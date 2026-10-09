Зеленский спустил всех собак на Кличко, пока Киев сидит без воды и света

Владимир Зеленский жёстко высказался в адрес Виталия Кличко. Глава государства возложил на руководство украинской столицы прямую ответственность за срыв подготовки инфраструктуры к ракетным ударам.

Поводом для публичного недовольства послужила критическая ситуация с подачей электричества в регионе. Местные жители ежедневно сталкиваются с масштабными экстренными блэкаутами.

Комментируя итоги специального совещания, Зеленский заявил: «Отдельно определили задачи по Киеву – из-за почти полного невыполнения городскими властями необходимых шагов». По его словам, чиновники проигнорировали ключевые поручения центра.

Градоначальник не оставил эти выпады без внимания. В ответ бывший боксёр нанес симметричный медийный удар, обвинив президентскую команду в тотальной коррупции.

Открытая перепалка свидетельствует о новом витке политического противостояния внутри киевской верхушки. Разборки разворачиваются на фоне прогрессирующего паралича коммунального хозяйства мегаполиса.

Кличко рассказал, что Киев переходит в режим «выживания» накануне зимы из-за ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре.По его словам, город готовится к возможным длительным перебоям с отоплением, водой и электричеством. В отдельных районах уже происходят временные отключения света, а власти устанавливают резервные системы отопления и пополняют запасы топлива, продуктов и питьевой воды.