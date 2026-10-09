Несколько районов Киева остались без воды, света и транспорта

В Киеве на фоне проблем с электроснабжением возникли перебои с подачей воды, а в трёх районах города частично остановился общественный электротранспорт. Об ограничениях движения сообщила компания «Киевпастранс», а о неполадках с водоснабжением — «Киевводоканал». Сложности с работой городской инфраструктуры продолжаются второй день.

Утром 9 октября движение части транспорта приостановили в Оболонском, Подольском и Святошинском районах украинской столицы. Причиной стало отсутствие напряжения в энергосистеме. Перевозчик пообещал дополнительно сообщить о восстановлении движения.

Одновременно жители Киева столкнулись с перебоями электричества. По данным украинских мониторинговых каналов, в отдельных частях города начались внеплановые отключения света. Накануне, 8 октября, в столице уже вводили экстренные ограничения электроснабжения.

Проблемы затронули и водопроводную сеть. «Киевводоканал» сообщал о снижении давления на правом берегу Днепра, в том числе в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. В некоторых домах вода могла временно отсутствовать. Причиной коммунальщики называли недостаточное электропитание водопроводных объектов.

Вечером 8 октября коммунальная компания объявила о запуске насосного оборудования и постепенном восстановлении давления. При этом для полной нормализации водоснабжения, как предупредили специалисты, потребуется время.

Перебои с электричеством также повлияли на работу метро. Накануне из-за падения напряжения временно останавливались поезда и эскалаторы. Позднее движение на всех трёх линиях восстановили, однако составы некоторое время ходили с увеличенными интервалами.

Ранее Life.ru сообщал о масштабном отключении электричества в Киеве вечером 8 октября. После перебоев с энергоснабжением в столице остановились поезда метро и эскалаторы. Позднее прекратилось движение трамваев и троллейбусов. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль связал проблемы с ударом по важному энергетическому объекту города.