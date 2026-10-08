В Киеве вечером 8 октября возникли масштабные перебои с электроснабжением после удара по одному из важных для города энергетических объектов. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. По его словам, энергетики пытаются как можно скорее восстановить подачу электричества.

Появилось видео тотального блэкаута в Киеве. Видео © Telegram / INSIDER UA | Україна | Новини

На фоне снижения напряжения от внешних питающих центров временно остановилось движение поездов и эскалаторов столичного метро.

Перебои затронули и систему водоснабжения. В районах Киева снизилось давление в сетях, в отдельных домах возможны временные отключения воды.

Кадры последствий перебоев распространяются в соцсетях: на опубликованных видео жители спускаются в метро по остановившимся эскалаторам. В некоторых зданиях свет остаётся только в отдельных окнах, часть торговых вывесок продолжает работать от генераторов.

Массовые перебои с электричеством в Киеве связаны с отключением сразу нескольких элементов городской энергосети. Нарушения затронули оборудование, через которое обеспечивается энергоснабжение украинской столицы. В результате без электричества осталось значительное число потребителей в отдельных районах города.