Минэнерго Украины объяснило массовые отключения света в Киеве

Массовые перебои с электричеством в Киеве связаны с отключением сразу нескольких элементов городской энергосети. Об этом сообщило Минэнерго Украины.

По данным ведомства, нарушения затронули оборудование, через которое обеспечивается энергоснабжение украинской столицы. В результате без электричества осталось значительное число потребителей в отдельных районах города.

«В результате вражеских обстрелов произошли отключения нескольких элементов электросети, обеспечивающей электроснабжение города Киева. В связи с этим в отдельных районах столицы возникли перебои с электроснабжением значительного количества потребителей», — говорится в сообщении.

Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил об атаке на один из важных для Киева энергообъектов. Какой именно объект получил повреждения, он не уточнил. На восстановление подачи электричества, по данным Минэнерго, потребуется некоторое время.